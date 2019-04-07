شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن قرعة بطولة أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى تقام بمصر، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم، بحضور 24 منتخبا، عن تفاصيل قرعة البطولة، والمقرر إقامتها 12 أبريل الجارى بالأهرامات.

قال فضل فى تصريحات لبرنامج أون سبورت، إن فعاليات القرعة ستبدأ الرابعة عصرا، على أن تكون الانطلاقة الرسمية فى الثامنة مساء، بحضور جيانى إنفانتيون رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " كضيف شرف.

وأضاف فضل أن تذاكر البطولة سيتم طرحها عبر الموقع الرسمى فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجارى، حيث تم مراعاة المقابل المادى فى عملية الطرح.

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وكشف مدير البطولة أنهتم تحديد تذاكر بعض المباريات، على أن يتم الإعلان عن تميمة البطولة نهاية أبريل.