شكرا لقرائتكم بايرن يكتسح دورتموند بخماسية ويخطف الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن فريق بايرن ميونخ ضيفه بوروسيا دورتموند، درسا قاسيا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 5 – صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ماتس هوملز في الدقيقة العاشرة وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 17 وأضاف خافي مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 41 ثم سجل سيرج نابري الهدف الرابع في الدقيقة 43 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والخامس لبايرن في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، استعاد بايرن ميونخ صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة أمام دورتموند ملاحقه المباشر وتتبقى ست مباريات على نهاية الموسم.

وخلال آخر عشر مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات ، قبل هذه المباراة، حقق بايرن الفوز في خمس مباريات مقابل ثلاثة انتصارات لدورتموند وتعادلين.