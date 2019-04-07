شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك إلى مواجهة حسنية أغادير المغربى اليوم الأحد 7 أبريل بالمغرب فى دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة الذهاب قبل أن يقام لقاء الإياب يوم 17 من نفس الشهر الجارى. ويرصد ”الخليج 365” تاريخ مواجهات فريق الزمالك مع الأندية المغربية فى الفيديو التالى: - التقى فريق الزمالك مع أندية المغرب 15 مرة من قبل Advertisements - حقق الزمالك 9 انتصارات على الأندية المغربية وتعادل فى 4 فقط - خسر مباراتين فقط الأولى أمام الجيش الملكى عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016 - سجل الزمالك 25 هدفا فى شباك الأندية المغربية - تلقت شباك الزمالك 12 هدفا من الأندية المغربية • حقق الزمالك الفوز بنتيجة 3 / 1 فى آخر مواجهة على اتحاد طنجة المغربى فى دور الـ 32 من البطولة الحالية

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