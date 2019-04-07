وليد سليمان وإكرامى يشاركان فى تدريبات الأهلى الجماعية غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز.
وتعافى وليد سليمان من الإصابة فى ركبته، وبات جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.
كما ينتظم أيضا شريف إكرامى، حارس مرمي الفريق ا في التدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين بعد تعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة.
وكان شريف إكرامي قد شارك في تدريبات الكرة الخاصة بمران الغائبين عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة، ليعلن جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تام بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.
ويستأنف الأهلي تدريباته غدا؛ استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ 28 بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.
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