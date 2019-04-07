شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد حجم إصابة "ركبة" سعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى سعد سمير، مدافع الأهلي، اليوم أشعة على ركبته للوقوف على إصابته التى تعرض لها في مباراة صن داونز أمس.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في ركبته أمس خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمس، السبت، والتى خسرها الأحمر بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وغادر على إثرها اللقاء وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا، الاثنين؛ استعدادا لمواجهة المقاصة الأربعاء المقبل فى الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.