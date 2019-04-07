سعفان الصغير عن ثلاثية بيراميدز : لن نفقد الأمل في المربع الذهبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يري سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى أن خسارة الدراويش أمام بيراميدز لن تفقدهم الامل في انهاء الموسم بالمربع الذهبي وتلقى الاسماعيلي خسارة أمام الفريق المدجج بالنجوم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة ٢٨ للدوري. Advertisements وأضاف مدرب حراس الدراويش :”ارى أن الجميع لم يقصر ، فريق بيراميدز كان موفق بشكل كبير فى أهدافه التى سجلها”. وواصل :” كل اللاعبين قدموا أداء قتالى ، أمامنا مواجهة بعد 4 أيام أمام الجونة التى لابديل فيها عن الثلاث نقاط”. وأتم مدرب حراس الدراويش :”رغم النقص العددى ، الفريق ظهر بشكل جيد فى معظم فترات المباراة ، لم نفقد الأمل فى حصد مقعد بالمربع الذهبى”.

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