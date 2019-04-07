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شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لـ " حرس الحدود و سموحة " ..و محمود البنا يدير الداخلية مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة عن حكام الثلاث لقاءات المقرر لهما اليوم السبت فى إطار الجولة الـ 28 بمسابقة الدورى الممتاز 2018 / 2019 .
يدير أمين عمر لقاء حرس الحدود مع سموحة و يعاونه كلا من ، أحمد لطفى و محمود رضا و عباس حسن حكما رابعا و عبد العزيز السيد و إبراهيم محجوب حكما خامسا .
فيما يدير محمود البنا لقاء الداخلية و إنبى و يعاونه ، محمد عبد المجيد و حازم أبو الوفا و شريف مهنا حكم رابع و طارق سامى و سعيد حمزة حكما خامسا .
بينما يدير لقاء بتروجت مع الإتحاد السكندرى محمد معروف و يعاونه ، شهاب راشد و مصطفى حسن و عرفة عرفات حكما رابعا و أحمد حمدى و محمد يوسف حكما خامسا .
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