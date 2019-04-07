شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر أمم أفريقيا 2019 .. تعرف على موعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 ، و التى تقام بمصر ، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم ، بحضور 24 منتخبا، عن تفاصيل قرعة البطولة ، و المقرر إقامتها 12 ابريل الجارى بالأهرامات .

قال فضل فى تصريحات لبرنامج أون سبورت ، أن فعاليات القرعة ستبدأ الرابعة عصرا ، على أن تكون الانطلاقة الرسمية فى الثامنة مساء ، بحضور جيانى إنفانتيون رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " كضيف شرف .

وأضاف فضل ان تذاكر البطولة سيتم طرحها عبرالموقع الرسمى فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجارى ، حيث تم مراعاة المقابل المادى فى عملية الطرح .

و كشف مدير البطولة أنه تم تحديد تذاكر بعض المباريات ، على أن يتم الإعلان عن تميمة البطولة نهاية أبريل