شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يدعم الأهلي بعد خماسية صن داونز بفانلة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مرتدياً قميص الأهلى، وظهر على صانع ألعاب القلعة الحمراء السابق ملامح الحزن بعد خماسية صن داونز فى شباك الأحمر.

الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة أمس السبت بالخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب الدور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا.

أبو تريكة حرص على دعم الأهلي عقب المباراة عبر حسابه على فيس بوك قائلاً، "أشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا إليه.. نحن نحب ونعشق النادى لأنه فى مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، النادى الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم.. نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي".

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ابو تريكة