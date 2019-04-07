شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لـ سوبر كورة: مش معقد عشان أكره لاعبى الزمالك.. وبرىء من دم علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاحات كبيرة حققها هانى رمزى، مدرب المنتخب الوطنى فى الملاعب، فمنذ مشاركته مع فريق الأهلى وعمره لا يتجاوز الـ17 عاما وتوقع له الجميع أن يكون أحد علامات الكرة المصرية. لمتابعة حوار هانى رمزى اضغط هنا.. Advertisements

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