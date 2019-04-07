بالصورة.. أبو تريكة يدعم الأهلي على طريقته الخاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حرص محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على دعم الفريق الأحمر بعد الخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق أمام صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.
وتعرض الأهلي للهزيمة المُذلة بخماسية دون رد خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال التي أقيمت بجنوب أفريقيا.
ونشر أبو تريكة صورة له بقميص الأهلي الجديد عبر انستجرام في إشارة لدعم ومؤازرة الأهلي في أزمته.
كان تريكة قد علق عقب نهاية المباراة أمس قائلأ: "نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم".
وأضاف: "نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي".
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