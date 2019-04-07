مصابو الأهلي.. سليمان يستعد للمقاصة.. إكرامي ينتظم في التدريبات.. وفحص طبي للثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة المقاصة في الجولة الـ28 من بطولة الدوري، بعد منح المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي اللاعبين راحة من تدريبات اليوم الأحد بعد العودة من جنوب إفريقيا عقب الخسارة بخماسية دون رد أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاصة يوم الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يجري اللاعب سعد سمير، مدافع الفريق أشعة اليوم على ركبته للوقوف على إصابته التي تعرض لها في مباراة صن داونز أمس والتي غادر على إثرها اللقاء في شوطه الأول.

كما يخضع هشام محمد، لاعب الفريق لفحص طبي جديد غدا الاثنين؛ لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية حيث يعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية.

Advertisements

على الجانب الآخر حرص الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود على الاطمئنان على إصابة حسام عاشور، لاعب وسط الفريق حيث يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، تسبب في استبعاده من مباراة صنداونز.

وفي سياق متصل تقرر انضمام شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق للتدريبات الجماعية للفريق غدا الاثنين بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

وكان شريف إكرامي قد شارك في تدريبات الكرة الخاصة بمران الغائبين عن رحلة جنوب إفريقيا الأخيرة، ليعلن جاهزيته في التواجد بالتدريبات الجماعية بشكل تام بعدما أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.

كما سينضم وليد سليمان، لاعب الفريق، للتدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل غدا؛ استعدادا لمواجهة المقاصة بعدما تعافى من الإصابة في ركبته.