مصدر بالكاف لمصراوي: نقل مباراة الأهلي وصنداونز لبرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نقل مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان مجلس إدارة الأهلي تلقى إخطارًا رسميًا من الكاف يوم الثلاثاء الماضي يفيد بخوض لقاء العودة أمام صن داونز، المقرر له يوم السبت المقبل، على ملعب السويس.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مسؤولي الكاف قرروا نقل المباراة من إستاد الجيش في السويس إلى برج العرب بالإسكندرية.

Advertisements

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد في تصريحات قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري، رغبة الفريق الأحمر في خوض المباراة على ملعب برج العرب وليس السويس.

من جانبه، صرح ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هناك محاولات لمساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب للسماح بحضور أكبر عدد من الجماهير.

وخسر الأهلي بنتيجة (5-0) أمام مضيفه صنداونز أمس السبت، وسيقام لقاء العودة يوم السبت المقبل في مباراة يحتاج فيها الأحمر للفوز (6-0) من أجل بلوغ المربع الذهبي للمسابقة.

يُذكر أن الكاف كان خاطب مسؤولي اتحاد الكرة مرتين من قبل، لاختيار ملعب باستثناء برج العرب بالأسكندرية لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية.