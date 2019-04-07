رئيس سموحة: الأهلي قادر على رد خماسية صنداونز بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: قال محمد عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأهلي يستطيع تعويض هزيته من صنداونز بخماسية نظيفة فى المباراة التى تقام الأسبوع القادم على ملعب برج العرب. وخسر الأهلي بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت مساء أمس،السبت، فى ذهاب مباريات دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : لو سمح لخمسين ألف متفرج بالحضور الدنيا ممكن تتغير والأهلي يلعب ضربات جزاء فى نهاية المباراة". Advertisements وتذهب مباراة الأهلي وصنداونز إلى ضربات الجزاء الترجيحية فى حالة واحدة وهي فوز الأهلي بخماسية نظيفة. الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وصنداونز ستقام السبت القادم على استاد برج العرب فى حضور 10 ألاف متفرج فقط بحسب تعليمات الأمن.

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