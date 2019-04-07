سيد معوض يوجه نصيحة لإدارة الأهلي قبل "مباراة العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن هزيمة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا صعبة، موجهًا نصيحة لإدارة القلعة الحمراء بضرورة امتلاء الملعب عن آخره بالجماهير في لقاء العودة.

وخسر الأهلي بنتيجة (5- 0) أمام مضيفه صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيقام لقاء العودة يوم السبت المقبل في مباراة يحتاج فيها الأحمر للفوز (6- 0) من أجل بلوغ المربع الذهبي للمسابقة.

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وكتب معوض، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد: "هزيمة كبيرة وصعبة، بس ده مش وقت مين السبب، ده وقت كل واحد يقوم بالواجب بتاعه وميهربش".

وأضاف مدرب الأهلي الأسبق: "الإدارة لازم تجيب موافقة امتلاء الملعب عن آخره وبأرخص سعر للتذاكر، واللاعيبة لازم تبقي دي مباراة العمر لكل واحد".

وأتم معوض قائلًا: "الجمهور ده أكتر وقت اللاعيبة محتاجة فيه المساندة والتشجيع للنهاية".