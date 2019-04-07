محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن هزيمة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا صعبة، موجهًا نصيحة لإدارة القلعة الحمراء بضرورة امتلاء الملعب عن آخره بالجماهير في لقاء العودة.
وخسر الأهلي بنتيجة (5- 0) أمام مضيفه صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيقام لقاء العودة يوم السبت المقبل في مباراة يحتاج فيها الأحمر للفوز (6- 0) من أجل بلوغ المربع الذهبي للمسابقة.
وكتب معوض، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد: "هزيمة كبيرة وصعبة، بس ده مش وقت مين السبب، ده وقت كل واحد يقوم بالواجب بتاعه وميهربش".
وأضاف مدرب الأهلي الأسبق: "الإدارة لازم تجيب موافقة امتلاء الملعب عن آخره وبأرخص سعر للتذاكر، واللاعيبة لازم تبقي دي مباراة العمر لكل واحد".
وأتم معوض قائلًا: "الجمهور ده أكتر وقت اللاعيبة محتاجة فيه المساندة والتشجيع للنهاية".
كانت هذه تفاصيل خبر سيد معوض يوجه نصيحة لإدارة الأهلي قبل "مباراة العمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.