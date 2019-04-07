محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: حرص سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي على مساندة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد الخماسية التي تلقاها فريقه أمام صندوانز الجنوب الأفريقي. وتلقى الأهلي هزيمة ثقيلة أمام صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 5-0. وخلال تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 قال الصغير: "الشناوي حارس مرمى كبير ودخول مرماه 5 أهداف لا يعني أنه يتحمل المسئولية الكاملة". Advertisements وأضاف: "الحارس الكبير هو الذي يتجاوز تلك الأزمات بسرعة ولايقف عندها". وتابع مدرب حراس مرمى الإسماعيلي: "أتمنى أن ينجح الأهلي في تحقيق المعادلة الصعبة والفوز بستة أهداف في مباراة العودة". وأتم تصريحاته قائلًا: "لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم والأهلي قادر على التعويض". جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثالث عشر من ابريل الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس الإسماعيلي يؤازر الشناوي.. ويؤكد: الأهلي قادر على التعويض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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