نجم صن داونز السابق عن هزيمة الأهلي بخماسية: "ركبناهم قطر ستة إلا تلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سخر خاما بيليات، نجم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي، وصن داونز السابق، من هزيمة الأهلي بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت مساء، أمس، السبت، فى ذهاب مباريات دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيليات صاحب الجنسية الزيمبابوية كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " 5:40" مع نشر صورة عادل شكل مشجع نادي الاتحاد السكندري صاحب مقولة " ركبناهم قطر 6 إلا تلت" التى يطلقها بعد الفوز على الفرق المختلفة.

بيليات الذى يبلغ من العمر 28 عاماً سبق أن لعب فى صفوف صن داونز خمس سنوات، وتوج معه ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2016 وكان أحد نجوم الفريق والبطولة ومحل اهتمام الأهلي والزمالك.