مختار مختار: ما حدث للأهلي أمام صن داونز "كارثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق مختار مختار، مدرب فريق الإنتاج الحربي، على الخسارة الثقيلة التي مُنى بها الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفًا على صن داونز في جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وخسر الفريق الأحمر بخماسية، دون رد ليفقد الأمل "إكلينيكًا" في التأهل إلى نصف النهائي.

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وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال مختار مختار: "لم أستطع متابعة المباراة لانشغالي بمباراة الإنتاج أمام طلائع الجيش في الموعد ذاته".

وأضاف لاعب الأهلي الأسبق: "الأمر بمثابة كارثة بكل المقاييس، في تاريخ الأهلي لم يخسر بتلك النتيجة الثقيلة".

وبسؤاله عن مباراة الفريق العسكري أمام طلائع الجيش قال: "قدمنا مباراة جيدة، والأهم حققنا الفوز بهدفين لهدف، أعتقد أن المنافسة ما زالت صعبة، ولم يضمن أي فريق مكانه في البطولة حتى الآن".