كلوب على رادار عملاق إيطالي

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، دخل ضمن اهتمامات أحد عمالقة الدوري الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميلان يستهدف التعاقد مع مدير فني جديد في الصيف المقبل، لخلافة الإيطالي جينارو جاتوزو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، هو الخيار الأول أمام إدارة ميلان لخلافة جاتوزو، وبناء فريق قادر على منافسة يوفنتوس في الموسم المقبل.