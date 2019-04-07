اجتماع في ريال مدريد لحسم وصول "بوغبا"

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن رئيس ريال مدريد "فلورنتينو بيريز" سوف يجتمع الخميس المقبل مع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي على أمل التوصل لاتفاق من أجل نقل لاعب الوسط الفرنسي الدولي الشاب بول بوغبا إلى صفوف النادي الأبيض الإسباني.

ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا بحصول اللاعب على 14 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد مقابل القدوم لريال مدريد وتحقيق حلم اللاعب بالعمل تحت قيادة مواطنه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ويتبقى فقط توصل ريال مدريد لاتفاق مع ادارة الشياطين الحمر البريطانية.

ويأمل ريال مدريد في حسم وصول بوغبا مقابل 120 مليون يورو بينما يطلب النادي الإنجليزي 180 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

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ريال مدريد نجح في ضم البرازيلي ايدير ميليتاو من صفوف نادي بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق الدفاعية كما ينتظر وصول لاعب الوسط الهجومي رودريغو غوس من صفوف نادي سانتوس البرازيلي في صفقة قدرت بقرابة 45 مليون يورو.

ووفقا للتقارير الصحافية في إسبانيا توصل ريال مدريد لاتفاق من أجل ضم إيدين هازارد من صفوف تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.