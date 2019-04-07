كوريا الجنوبية تتهم مرشح قطري بالرشوة للفوز بعضوية الفيفا

تقدمت كوريا الجنوبية بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد المرشح القطري، سعود المهندي، الذي فاز بعضوية «فيفا»، وذلك بسبب بعض «المزايا» المقدمة من الدوحة للناخبين، التي قد تكون تسببت بالتأثير على الأصوات.

وقالت كوريا الجنوبية إن قطر قدمت عروضاً للناخبين، تشمل زيارة الدوحة والسفر على درجة رجال الأعمال والإقامة في قطر.

ونشرت وكالة «أسوشييتد برس» الخطاب الذي قدمه تشونغ مونغ جيو، رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم إلى راندال كونليف رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مطالباً إياه بالتحقيق على وجه السرعة في أي اشتباه بانتهاك لقواعد الانتخابات.

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وجاء في الخطاب: «المهندي قدم بوضوح دعوات مجانية للناخبين، شاملة تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى الإقامة في الدوحة».

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت دعوة مماثلة مطلع الشهر الماضي للناخبين، وذلك لحضور مباراة منتخبها الوطني أمام كولومبيا، لكنها ألغتها بعد تدخل كونليف، الذي أشار إلى أن قواعد الانتخابات تحظر تقديم العروض أو الهدايا التي يمكن ربطها بدعم مرشح أو آخر.

وكتب تشونغ إلى لجنة الانتخابات بالاتحاد الآسيوي أنه زار 8 بلدان، بينما استخدم ماريانو أرانيتا جونيور المرشح الفلبيني طائرة خاصة بالمرشح القطري سعود المهندي، والاثنان فازا بمقاعد لتمثيل قارة آسيا في الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويعتبر المهندي أول قطري يدخل مجلس «فيفا» منذ إيقاف محمد بن همام عن العمل الرياضي بتهم فساد، كما منع المهندي من الترشح للانتخابات في 2016 بعدما تم إيقافه لمدة عام من قبل لجنة النزاهة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم تعاونه مع المحققين.