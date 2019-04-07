عقوبة قاسية في انتظار كوستا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن العقوبة المنتظر توقيعها على دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، بعد طرده في مباراة برشلونة أمس.
ووفقًا لموقع إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، مهدد بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات من قبل الاتحاد الإسباني.
وكان كوستا، تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة برشلونة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.
ووفقًا لتقرير جيل مانزانو، حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو، فإن كوستا سب والدته وقام بجذب ذراعه مرتين.
وإذا تعرض المهاجم الإسباني لعقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، فإنه لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة رفقة أتلتيكو في الليجا حتى نهاية الموسم الحالي.
ونجح برشلونة، أمس السبت، في التغلب على أتلتيكو بنتيجة هدفين دون رد.
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