هازارد يكلف تشيلسي 210 مليون يورو

أكدت صحيفة الصن أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع نادي تشيلسي من أجل ضم لاعب الفريق البلجيكي الدولي إيدين هازارد 28 عاما بداية من الصيف المقبل.

كان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي للتعاقد مع هازارد في الصيف الماضي، لكن إدارة البلوز بقيادة الملياردير الروسي روما إبراموفيتش طلبت 200 مليون يورو للتعاقد معه.

هازارد رفض فكرة تمديد تعاقده مع تشيلسي من أجل الضغط على ناديه بهدف الرحيل لصفوف ريال مدريد وتحقيق حلم حياته بالعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقا للصحيفة البريطانية سوف يدفع ريال مدريد 100 مليون يورو لتشيلسي من أجل التعاقد مع هازارد بعقد يمتد لست سنوات مقبلة.

وسيدفع النادي الأبيض الإسباني 110 مليون يورو كراتب للاعب لمدة 6 سنوات وهو راتب يفارق 18 مليون يورو في الموسم الواحد ليصبح اللاعب البلجيكي صاحب أعلى راتب في صفوف النادي العاصمي.