رسوب سعودي بانتخابات الآسيوي واحتجاج كوري ضد قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج _ الرياض

فقدت السعودية للمرة الأولى منذ 20 عاما، مقاعدها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على كافة الأصعدة، سواء في المكتب التنفيذي أو في عضوية الفيفا أو في منصب نائب رئيس الاتحاد.

ولم تشهد اجتماعات الكونجرس الآسيوي أمس في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالامبور، تسمية أي سعودي في أي من المناصب، فيما تم تزكية البحريني سلمان آل خليفة رئيسا للاتحاد لدورة جديدة حتى 2023.

ونافس في الانتخابات من جانب السعودية، خالد الثبيتي الذي ترشح للحصول على عضوية مجلس الاتحاد الدولي عن القارة، إلا أنه حصل على 12 صوتا فقط كأقل الأصوات، وهو ما لم يسفعه ليكون ضمن الخمسة أعضاء، حيث فاز بالمقاعد كل من، الياباني كوزو تاشيما (38 صوتا) والهندي برافول باتيل (38 صوتا)، والقطري سعود المهندي(37 صوتا) والصيني دو زهو كاي (35 صوتا) والفلبيني ماريانو ارنيتا (34 صوتا).

وكان المرشحان السعوديان الآخران، لؤي السبيعي وقصي الفواز، انسحبا من المنافسة على منصبي عضو المكتب التنفيذي، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي.

وترأس اجتماعات الجمعية العمومية أمس بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، نائب رئيس الاتحاد القاري، الهندي برافول باتيل نيابة عن سلمان آل خليفة الذي اعتذر عن الحضور لإقامة مراسم العزاء في وفاة والدته.

شركاء في استضافة المونديال

وقال إنفانتينو إن تزكية سلمان تدل على وحدة القرار في آسيا وتمسكهم بالرئيس، مهنئا سلمان بفوزه بالمنصب، مطالبا الجميع بدعمه.

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وتناول إنفانتينو مستقبل كأس العالم 2022 بقطر، قائلا «في كونجرس الفيفا القادم سنناقش زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا وإدخال دول في الاستضافة بجانب قطر التي ننسق معها لهذا الأمر، وهنا أشير إلى أن التحضيرات للمونديال القادم تسير بشكل جيد».

واستعرض إنفانتينو موقف الفيفا المالي خلال السنوات السابقة قائلا «لقد تنامت العائدات من 5 مليارات إلى 4ر6 مليارات دولار وهو ما يؤكد قوة التسويق والاستقرار رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم».

وأضاف «زادت الاحتياطات المالية من مليار دولار عام 2016 إلى 7ر2 مليار دولار اليوم، وسنعيد التفكير باستثمار هذه الاحتياطات لتطوير اللعبة، وسيصل نصيب آسيا إلى 90 مليون دولار مستقبلا».

احتجاج كوري جنوبي

قدم المرشح الكروي الجنوبي لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، تشونغ مونغ، شكوى رسمية للفيفا ضد نائب الرئيس، القطري سعود المهندي، متهما إياه بخرق نظام الانتخابات من خلال دعوة بعض الناخبين لزيارة الدوحة وحضور بعض المباريات بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

يذكر أن الكوري الجنوبي خسر جميع مناصبه في اجتماعات الكونجرس الآسيوي.

أسباب غياب التمثيل السعودي

عدم وجود الدعم الكافي وفقدان الدعم اللوجستي

غياب النفوذ الإداري السعودي في الاتحاد القاري

التخلي عن دعم أسماء قادرة على تمثيل السعودية لثقلها على مستوى القارة

في 2015 اعتمد الرئيس العام السابق لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد، فريق عمل برئاسة خالد البلطان لتطوير تمثيل السعودية في الاتحادات واللجان الدولية، على أن يبدأ الفريق بدراسة أسباب ضعف التمثيل الخارجي بمختلف الألعاب، وبحث التمثيل المناسب الذي يخدم مصالح السعودية في الاتحادات الآسيوية والدولية، وأفضل السبل للوصول إليه، وكذا المواصفات والمعايير المطلوبة في المرشحين، فإلى أي محطة وصل فريق العمل؟.