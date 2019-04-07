رئيس الاتحاد: الباطن أظهر أحسن مستوياتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تغنى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، لؤي ناظر، في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب فوزهم المهم أمس الأول على الباطن 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال ناظر «إن الفريق قدم واحدة من أجمل وأحسن المستويات هذا الموسم».

وكتب أمس عبر تغريدة في تويتر «خطوة كبيرة للأمام والحمد لله، شعور كبير بالمسؤولية ولعب جماعي ممتاز، من أحسن مستويات هذا الموسم، رغم الضغوطات النفسية على اللاعبين.. كل خطوة قادمة تعتبر مصيرية، جمهور عظيم ساند الفريق في كل لحظة.. شكرا».

يذكر أن الاتحاد رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ13، إلا أنه لا يزال ضمن دائرة المهددين بالهبوط مع تبقي 4 جولات في الدوري.