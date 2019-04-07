أناهيد ونورة والحسناء أوائل مبارزة السيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت اللاعبة سارة السالمي على المركز الأول في منافسات سلاح الشيش (الفويل)، فيما حلت أناهيد الخيبري ثانية، ونورة الرقيب ثالثة، وياسمين الصبان في المركز الثالث مكرر، وذلك في ختام بطولة الجولة السعودية الثالثة للسيدات تحت 20 سنة التي اختتمت بصالة مدارس الأندلس في جدة أمس، بمشاركة أكثر من 22 لاعبة، وسط حضور رئيس اتحاد اللعبة أحمد الصبان الذي توج الفائزات، وكذلك المدير التنفيذي للاتحاد، عبدالله السنيد ومشاركة محمد الصبان أحد مؤسسي رياضة المبارزة.

وفي سلاح المبارزة (الابيه) حققت نورة الخيبري المركز الأول، وحلت ندى عابد ثانية، والبندري الفهيد ثالثة، ومشاعل الخيال ثالثة مكرر.

وحققت الحسناء الحماد المركز الأول في سلاح السيف(السايبر) وحلت ربى المصري ثانية، وشيخة الدوسري ثالثة وعهد المعمر ثالثة مكرر.