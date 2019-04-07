تشيلسي يتفق مع النسخة الجديدة من رونالدو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق على ضم اللاعب السويدي الناشئ إدوين أندرسون (15 عاما) الذي يشتهر بأنه النسخة الجديدة من نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح ميكيل والد اللاعب، الذي ينشط حاليا في صفوف آي إف كيه جوتنبرج السويدي، أن نجله فضل تشيلسي على عدد من الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

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والمثير للدهشة أن الاتفاق يتزامن مع فترة الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على تشيلسي، والذي يحرم النادي الإنجليزي من التعاقد مع أي لاعبين جدد على مدار فترتي الانتقالات المقبلتين بسبب خرقه لقواعد التعاقد مع اللاعبين صغار السن.

وكان تشيلسي قدم طعنا ضد قرار الفيفا على أن ينظر هذا القرار أمام لجنة الالتماسات بالفيفا في 11 أبريل الحالي.

وأوضح ميكيل أندرسون في تصريحات صحفية، أن نجله سينتقل إلى تشيلسي بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ16 في نوفمبر المقبل.

وأضاف «كان هناك اهتمام من أندية عدة ولكنه اختار تشيلسي، طبقا للقواعد، يتعين عليه أن يتم عامه الـ16 أولا ثم تبدأ موافقات الأندية».