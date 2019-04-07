شكرا لقرائتكم وصول بعثة الأهلى من جنوب أفريقيا بعد خماسية صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الأهلى منذ قليل مطار القاهرة قادماً من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من صن داونز بدورى أبطال أفريقيا. وتعرض الأهلى لهزيمة قاسية من صن داونز عصر أمس، السبت، بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لدورى أطبال أفريقيا. Advertisements ويبدأ الأهلى صباح الاثنين الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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