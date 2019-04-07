شكرا لقرائتكم البدري عن خماسية صن داونز: الأهلى ممكن يتأهل والكرة مافيهاش مستحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز عن خسارة الأهلى القاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة 5/0 فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال البدرى فى تصريحات لإذاعة أون سبورت: "الأهلى قادر على تعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى نصف النهائى بشرط الاستعانة بالجماهير بالسعة الكاملة لملعب مباراة الإياب وعدم اقتصار الحضور على عدد معين."

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وأضاف البدرى قائلا: "لا يوجد مستحيل فى كرة القدم، الأهلى نادى كبير وقادر على العودة وطوال تاريخه العريض كان يتعرض لفترات تراجع ولكن دائما يتمكن من العودة بشكل أقوى بمساندة جماهيره التى تعتبر المحرك الأول لكل شئ داخل النادى”.

ويستضيف الأهلى نظيره صن داونز يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج للفوز بنتيجة 6/0 للتأهل إلى نصف النهائى.