شكرا لقرائتكم الكونفدرالية.. القوة الهجومية سلاح الزمالك أمام حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى نادى الزمالك فى التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، للفوز على حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وذلك فى دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الزمالك فى تكرار إنجاز الوصول إلى المربع الذهبى فى البطولة الغائبة عن خزائنه منذ انطلاقها.

الكونفدرالية حلم الزمالك

ولم ينجح فريق مصرى فى التتويج بلقب الكونفدرالية سوى النادى الأهلى حينما توج بها على حساب سيوى سبورت الإيفوارى فى نهائى 2014.

ويستضيف حسنية أغادير فريق الزمالك يوم الأحد المقبل فى ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

وأنهى الزمالك مشواره فى مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

الكونفدرلية.. نتائج الزمالك فى المجموعات

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وحقق الزمالك في دور المجموعات مجموعة من الأرقام المميزة تجعله أقرب المرشحين للتتويج بلقب البطولة القارية هذا الموسم، حيث سجل فى دور المجموعات 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 فى 6 مواجهات.

على صعيد النتائج حقق الفريق انتصارين مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، الغريب أن الزمالك تبادل كل مراكز المجموعة من الأخير إلى الثالث ثم الوصيف وأخيرا المتصدر وحسم فى النهاية الصدارة.

الزمالك المهتز على أرضه كان رقمًا صعبًا للمنافسين خارج أرضه، حيث جمع الزمالك على أرضه 5 نقاط من تعادلين وفوز، بينما حصد خارج أرضه 4 نقاط من تعادل وهزيمة وفوز.

القوة التهديفية للزمالك كانت السمة الأبرز، حيث يمتلك الزمالك أقوى هجوم بـ 9 أهداف، لكنه يتشارك نفس أرقام الدفاع مع منافسيه بـ 6 أهداف في شباكه.

ورغم خوضه لـ 6 مواجهات فى مرحلة المجموعات، لم يحصل الزمالك على أي ركلة جزاء، كذلك لم تحتسب ضده أي ركلات.

وبالعودة إلى القوة الهجومية يملك الزمالك في الدورى أقوى خط هجوم ويتصدر جدول الترتيب بعد الفوز على سموحة وتوسيع الفارق مع ألأهلى إلى نقطتين.