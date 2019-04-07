شكرا لقرائتكم هم يضحك.. ترتيب الاهلى فى دورى ابطال افريقيا الأكثر بحثا على جوجل!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على الرغم من خسارة الأهلى أمام صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الأكثر بحثا على جوجل فى مصر، كان ترتيب الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

ويخوض الأهلى مواجهة صن داونز بنظام الذهاب والإياب، بعدما أنهى مرحلة المجموعات متصدرا لمجموعته بينما جاء صن داونز فى المركز الثانى خلف الوداد البيضاوى المغربى.

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وتلقى الأهلى خسارة قاسية أمام صن داونز ليصبح أمل الفريق فى التأهل إلى الدور نصف النهائى للموسم الثالث على التوالى شبه مستحيلة، خاصة أن الأحمر يحتاج للفوز بنتيجة 6/0 فى مباراة الإياب السبت المقبل.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا أن البعض يرى أن الأهلى قادر على العودة ومن بينهم حسام البدرى المدير الفنى السابق للفريق ورئيس نادى بيراميدز والذى قال تعليقا على الخسارة: "الأهلى قادر على تعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى نصف النهائى بشرط الاستعانة بالجماهير بالسعة الكاملة لملعب مباراة الإياب وعدم اقتصار الحضور على عدد معين."

وأضاف البدرى قائلا: "لا يوجد مستحيل فى كرة القدم، الأهلى نادى كبير وقادر على العودة وطوال تاريخه العريض كان يتعرض لفترات تراجع ولكن دائما يتمكن من العودة بشكل أقوى بمساندة جماهيره التى تعتبر المحرك الأول لكل شىء داخل النادى”.