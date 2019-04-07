شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة ، ولجنة المسابقات بالجبلاية طلبات نادييّ الأهلي والزمالك بتأجيل مبارياتهما فى بطولة الدورى الممتاز فى حالة تحقيق نتائج سلبية فى مباراة الذهاب لدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية ، و أكد مسئولو الجبلاية فى اتصالات هاتفية مع الناديين صعوبة تأجيل أى مباراة فى الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت ورغبة الجبلاية فى انهاء المسابقة قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن ناديىّ الأهلى و الزمالك لم يطلبا بشكل رسمي تأجيل مباريات الدورى و لكن هناك اتصالات تمت حول إمكانية تأجيل مبارياتهما فى الدوري بسبب ضيق الوقت وخوفا من تعرض لاعبيهم للإرهاق و الإجهاد خاصة أن الأهلى قد لعب أمس السبت أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا ثم يعود للقاهرة اليوم استعداداً لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء فى الدوري بينما يواجه الزمالك حسنية أغادير بطل المغرب اليوم فى دور الـ8 للبطولة الكونفدرالية ثم المصري يوم الخميس فى الدوري على أن يستضيف حسنية أغادير يوم الأحد المقبل فى لقاء الإياب وهو ما يخشاه مسئولو الناديين من إجهاد للاعبين الأساسيين فى ظل منافسة الثنائى على بطولتى الدوري و دورى ابطال افريقيا والكونفدرالية.