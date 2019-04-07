مايك دين اول حكم يشهر 100 بطاقة حمراء في تاريخ الدوري الإنكليزي

اسماء السيد - حقق الحكم الإنكليزي الشهير مايك دين إنجازاً فريداً يعكس صرامته في تطبيق لوائح التحكيم، بعدما اصبح أول حكم يشهر 100 بطاقة حمراء في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز منذ إطلاقه عام 1992.

وكان الحكم مايك دين قد أشهر البطاقة الحمراء رقم 100 في وجه مواطنه آشلي يونغ ظهير نادي مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر البطولة.

ومثلما تصدر دين ترتيب الحكام الأكثر إشهاراً للبطاقات الحمراء في الدوري الإنكليزي، فإنه تصدر أيضاً الحكام الأكثر منحاً للبطاقات الصفراء بعدما وزع 1731 بطاقة خلال مسيرته التحكيمية، وذلك وفقا لما أكدته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

وكان دين قد دشن مشواره في الملاعب الإنكليزية مع بداية الألفية الثالثة ، حيث أصبح واحداً من أبرز وأفضل الحكام في العالم بعدما بقي يحمل شارة "الفيفا" من عام 2003 وحتى عام 2013 رغم تجاوزه السن القانونية.

الجدير ذكره بأن دين اشهر أول بطاقة حمراء في مسيرته ببطولة الدوري الإنكليزي في وجه البيروفي نولبيرتو سولانو في المباراة التي جمعت نيوكاسل بنظيره ايبسويتش تاون خلال موسم (2000-2001).