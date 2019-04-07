شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل كارتيرون مدرب الأهلى السابق على خماسية صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، صورة عبر صفحته على إنستجرام أثناء فترة توليه القيادة الحمراء، فى رد فعل غريب يثير علامات الاستفهام عقب خسارة الأهلى بنتيجة 5 /0 من صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا . Advertisements وخسر الأهلى، أمس السبت، من صن داونز بخماسية نظيفة فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا فى مباراة شهدت غياب الروح والفنيات عن الفريق الأحمر.

كارتيرون

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