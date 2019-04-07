اختبار طبي يحسم مصير باهر المحمدي من مواجهة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الاحد ، باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي لاختبار طبى لتحديد موقفه بشكل نهائي من مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالدورى.
وتعرض باهر المحمدي للإصابة فى العضلة الضامة واجهاد فى العضلة الأمامية على خلفية مشاركته فى مواجهة بيراميدز التي انتهت بخسارة الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف
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