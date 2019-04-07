شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الاهلى فى دورى ابطال افريقيا سبب صدام الأحمر بصن داونز المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب سيطرت على جماهير الأهلى بعد خسارة الفريق بخماسية أمام صن داونز بذهاب دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا .

كان الأهلى قد ألتقى مع صن داونز أمس فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال ، وانتهى اللقاء بخسارة الأحمر بخمسة أهداف دون رد ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الفريق الجنوب أفريقى .



الاهلى

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ترتيب الأهلى فى دورى الأبطال

وقبل مواجهة صن داونز كان الاهلى فى قمة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط جمعهما بعد خوض 6 مباريات ، بينما ن كان صن داونز فى المركز الثانى بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعد خوض 6 مباريات .

ووفقا لنظام البطولة ، فيلتقى فى ربع النهائى الأول من المجموعة الرابعة مع الثانى من المجموعة الاولى ، وهو ما سرًع بمواجهة الفريق الاحمر ومنافسه الجنوب أفريقى .



صن داونز

موعد مباراة الأهلى و صن داونز

ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع صن داونز فى لقاء العودة ، المقرر له السبت المقبل ، ببرج العرب ، ولكن الأهداف الخمسة التى سكنت شباك الأحمر من الفريق الجنوب أفريقى ، جعلت مهمة الأهلى شبه مستحيلة فى عمل رومونتادا .