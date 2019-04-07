سوبر كورة.. دمعة وكسفة وحسناوات وحارس مهزوز ملخص لقاء بيراميدز والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفل السبت بالكثير من الأحداث المهمة، أبرزها أحداث مباراة الإسماعيلى وبيراميدز، والمشادات التى حدثت بين الجهاز الفنى لكل فريق، ونستعرض جميع الأحداث بالفيديوهات. لمتابعة المشاهد الـ6 اضغط هنا..

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