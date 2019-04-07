قصة صور .. المغامرون الخمسة فى كوماندز اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فريق كرة اليد بنادى الزمالك صاحب الفرحة دائما و أبدا داخل جدران القلعة البيضاء، فى ظل امتلاكه نجوم من طراز الكبار على مر التاريخ . و نجح فريق كوماندز يد الزمالك مؤخرا فى حصد النجمة الأفريقية السادسة بالسوبر الأفريقى على حساب غريمه التقليدى الأهلى خارج الديار بنتيجة 38 / 35 فى ظل تألق المغامرون الخمسة و هم ، الحارس محمود خليل " فلفل " و اللاعبين ، أحمد الأحمر و يحيى الدرع و يحيى خالد و كريم أيمن . و يرصد الخليج 365 لقطات لهؤلاء النجوم فى الصور التالية :

يحيى خالد Advertisements

أحمد الاحمر

فلفل

كريم أيمن

يحيى الدرع

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