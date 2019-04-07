الأهلي يصل القاهرة بعد الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلي إلى مطار القاهرة قادماً من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا. وتعرض الأهلي لهزيمة قاسية من صن داونز عصر أمس، السبت، بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لدوري أطبال أفريقيا. ويبدأ الأهلي صباح غداً الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري، ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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