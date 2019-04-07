شكرا لقرائتكم خبر عن الكونفدرالية .. الزمالك يسعى لاستكمال المشوار الأفريقى أمام بطل المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد، يصبح عشاق نادي الزمالك والساحرة المستديرة على موعد مع المباراة المصيرية التي يخوضها الفريق الأبيض في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يلتقى بنظيره حسنة أغادير المغربى.

طموحات الزمالك فى التتويج بالكونفدرالية

وعلى ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، تتجدد طموحات وآمال الجماهير الزملكاوية فى استعادة المجد الأفريقى الغائب منذ التتويج الأخير فى عام 2002، طامحين أن يستكمل الأبيض مشواره وعروضه القوية التى استهل بها الموسم الجاري ليتصدر مسابقة الدورى ويجدد آمال الجماهير في حصد البطولات.

الزمالك يتحدى التاريخ فى الكونفدرالية

خاض الزمالك 7 مباريات ضد فرق المغرب في بطولات أفريقيا، بنظام اللعب ذهابا وإيابا، ولم ينتصر في المغرب إلا مرتين، كان أول انتصار للزمالك في الأراضي المغربية كان أمام المغرب الفاسي في نسخة 2012 من دوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي من المسابقة، فيما كان الانتصار الثاني والأخير فكان عام 2015 في كأس الكونفدرالية، عام 2015، حيث تعادل الزمالك في مصر بلا أهداف أمام الفتح الرباطي، و نجح الأبيض في الفوز في المغرب 3-2.

جروس يضع خطة الفوز في غياب ساسي وأحداد

يدخل نادي الزمالك اللقاء مفتقداً أبرز عناصره الهجومية في الفريق، وهما فرجاني ساسي وحميد أحداد للإيقاف، إلا أن المدير الفني للقلعة البيضياء السويسري كريستيان جروس أكد أن الغيابات لن تؤثر على قوام الفريق الأبيض الذي يمتلك البديل، مشيراً إلى أن الفريق المغربي ايضاً يعاني من الغيابات المؤثرة قبل المباراة المرتقبة .

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حسنية أغادير يتسلح بقائده الداودي

على الجانب الآخر، يدخل حسنية أغادير المغربى الملقب بـ" غزالة سوس"، مواجهة الزمالك متسلحاً بعامل الأرض والجمهور بعد طرح تذاكر اللقاء منذ الخميس الماضى لحشد أكبر عدد من جمهور الفريق لدعم بطل المغرب فى مواجهة الأبيض ويعتمد الجهاز الفنى لحسنية أغادير على المستوى الهجومى على الثنائى يوسف الفحلى وقائد الفريق جلال الداودي كما يمتلك الفريق ثنائى قلب دفاع متميز وهما ياسين الرامى وسفيان بوفتينى ولكن الفريق سيعانى أمام أبناء ميت عقبة من بعض الغيابات خاصة على مستوى الظهيرين وقلب الهجوم حيث سيغيب عن الفريق المغربى كلا من عبد الكريم الباعدى الظهير الأيسر للإيقاف، حكيم باسين الظهير الأيمن لنفس السبب، المهدي أوبيلا لاعب وسط الفريق والمهاجم أيوب المالكى للإصابة والذى يجرى محاولات لتجهيزه للمباراة كما إن كريم البركاوى المهاجم الاساسي للفريق لم يشارك منذ 4 أشهر بسبب الاصابة ولكنه عاد مؤخراً للتدريبات.

حكم تونسي لمباراة الزمالك وحسنية أغادير

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم التونسى صادق السالمى لإدارة مباراة حسنية أغادير المغربى والزمالك ويعاون السالمى كل من الليبى عطية أمساعد مساعد أول والتونسى أيمن إسماعيل مساعد ثانٍ والحكم الرابع وليد دراجى من تونس فيما اختار الكاف طاقم تحكيم أنجولى لمباراة العودة.

موعد لقاء العودة بين الزمالك وحسنية أغادير

من المقرر أن يقام لقاء العودة بين فريق الزمالك وحسنية أغادير المغربى يوم 14 من شهر أبريل الجارى والموافق الأحد القادم وذلك على استاد الجيش بالسويس.