شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف صن داونز في الاهلي تصعب مهمة الأحمر بموقعة برج العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهداف الخمسة التى سكنت شباك الأهلى من لاعبى صن داونز الجنوب أفريقى، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، جعلت مهمة لاعبى الأحمر شبه مستحيلة فى عمل رومونتادا خلال لقاء العودة المقرر له السبت المقبل بملعب برج العرب أمام صن داونز.

أهداف صن داونز تفضح الكوارث الدفاعية بالأهلى

واصل دفاع الأهلى أخطاءه الكارثية التى تسببت فى ضياع أكثر من بطولة فى الفترة الأخيرة، ومنها دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية أمام الترجي التونسى، والتى خسرها الأحمر بثلاثية نظيفة أمام بطل تونس على ملعب رادس والذى كان الملعب المفضل لأبناء القلعة الحمراء وحققوا عليه اللقب مرتين من قبل أمام الترجي والصفاقسي، ولكن جاء الهدف المبكر لصن داونز من الكرة العرضة من الجبهة اليمنى للأحمر ليزيد أوجاع لاعبى الأهلى وينهاروا لعدم قدرتهم على التصدى لهجمات لاعبى صن داونز.

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تدعيمات يناير لم تنقذ الدفاع الأحمر

رغم ان الأهلى دعم دفاعه فى فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى بضم ياسر إبراهيم مقابل 25 مليون جينه، وأيضا تجهيز رامي ربيعة المدافع الدولى، ولكن استمرت الأخطاء الكارثية التى جعلت الجماهير الحمراء تضع يدها على قلبها بكل هجمة على مرمى فريقها، وهو ما حدث فى مباراة الأمس أمام صن داونز التى أهدر فيها لاعبو بطل جنوب أفريقيا العديد من الأهداف التى كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لولا أن القدر كان رحيماً بلاعبى وجماهير الأهلى، خاصة أن العارضة تصدت لهدفين محققين بالإضافة إلى إنقاذ محمد الشناوى للعديد من الفرص المحققة للمنافس.

لاسارتى يشاهد أهداف صن داونز أمام الأهلى ويفشل فى تقديم الحلول

مع توالى الهجوم الضاغط لفريق صن داونز الجنوب أفريقي على مرمى الأهلى، إلا أن الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى وقف عاجزاً أمام هذه الهجمات، فكان مثله مثل المتفرجين، حيث لم يجد قراءة المباراة أو المنافس مما زاد الضغوط على اللاعبين فى المستطيل الأخضر، نظرا لعدم تلقيهم تعليمات تفيد بما يخفف الهجوم على مرماهم فكانت كل هجمة على مرمى الأهلى بمثابة هدف للمنافس، بالإضافة إلى ارتداد لاعبي الاهلى للخلف وفقدان الكرة قبل وصولهم منتصف الملعب.