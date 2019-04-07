اخر الأخبار”هنا” موعد قرعة الأمم الإفريقية مصر 2019 /طريقة وموعد طرح التذاكر للجماهير

أكد إتحاد الكرة أن تنظيم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية، والذي مقرر له يوم 12 من شهر إبريل الجاري، تحت سفح الأهرامات سيكون حفلاً أسطورياً،سيتحدث عنه العالم كلة، لأنه سيقام في أعظم ماكن واقدم مكان علي وجة الكرة الأرضية، وهي الأهرامات الشامخة والتى يتطلع الملايين لرؤيتها .أشار “أحمد مجاهد”عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، أن حفل إجراء القرعة سيبداً في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة يوم 4/12/ 2019.

وتعد كأس الأمم الإفريقية ثالث أهم بطولة من البطولات علي صعيد بطولات الفيفا، من حيث قوة المشاهدة والإهتمام الجماهيري والأداء الفني، وتوقع مجاهد أن يكون الإقبال الجماهيري هو الأكبر في تاريخ البطولة، وتعمل مصر بكل طاقتها للخروج بتنظيم البطولة بصورة راقية تليق بإسم مصر.

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تشهد البطولة القادمة مشاركة 24 منتخب إفريقي لأول مرة في تاريخ البطولة، وكانت في السابق 16 منتخب فقط، ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، برصيد 7 ألقاب في أعوام “57- 59-86-98-2006-2008-2010”.

الفرق المشاركة

“مصر-المغرب -الجزائر- تونس-موريتنيا -الكاميرون -نيجيريا -غانا -كوت ديفوار -الكونغوالديمقراطية – تنزانيا-غينيا بيساو-مالي -كينيا -بوروندي -مدغشقر-أنغولا -أوغندا -بنين -زيمبابوي -غينيا -ناميبيا”

موعد طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية للجماهير

تقرر من قبل اللجنة المنظمة للبطولة أن يكون طرح التذاكر إليكترونياً عن طريق النت إبتدأً من 15 أبريل الجاري

لوحة الشرف للمنتخابات الفائزة بكأس البطولة

مصر فازت بالبطولة 7 مرات

الكاميرون فازت 5 مرات

غانا فازت 4 مرات

نيجيريا فازت 3 مرات

زائير “الكونغو الديمقراطية “فازت 2

ساحل العاج فازت 2

تونس مرة واحدة

المغرب مرة واحدة

الجزائر مرة واحدة

السودان مرة واحدة

أثيوبيا مرة واحدة

جنوب إفريقيا مرة واحدة

زامبيا مرة واحدة

الكونغو برازافيل مرة واحدة

وفي النهاية كل التوفيق للجنة المنظمة أن تخرج البطولة في أفضل صورة تعكس وجة مصر الجديد والتوفيق لمنتخبنا في احراز القب.