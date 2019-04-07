kora Star| يلا شوت بث مباشر ماتش الزمالك اليوم الأحد 7/4/2019 ضد حسنية أغادير| رابط مباشر Bein...

بث مباشر الزمالك وحسنية اغادير اليوم الأحد 7-4-2019

سوف يستضيف فريق الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 7 إبريل وذلك ضمن ربع النهائي الكونفيدرالية الأفريقية 2019، وسوف تقام المباراة على ملعب أدرار ،وسوف نقوم اليوم بعرض البث المباشر وقت عرضه لذا ضعوا المقالة بالمفضلة لديك ليصلكم البث المباشر وقت عرضه، والذي سوف نقوم بعرضه في تلك المقالة كتحديث لها.

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بث مباشر الزمالك وحسنية اغادير اليوم الأحد 7-4-2019

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك سوف يخوض المباراة عقب صدارة الدوري المصري من فريق الأهلي ، ويسعي اليوم في استكمال مشواره الأفريقي وتحقيق القوز قبل لقاء العودة.

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بث مباشر الزمالك و حسنية اغادير اليوم الأحد 7-4-2019

وسوف تنطلق المباراة بين فريقي الزمالك وحسنية أغادير في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، وسوف تُذاع المباراة على قناة بي ان سبورت 1 ، وسوف يقوم بالتعليق عليها المعلق الكبير حفيظ دراجي .

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم

المرمى

محمود عبد الرحيم “جنش”.

الدفاع

حازم إمام – محمود حمدي – محمد عبدالهادي – بهاء مجدي.

خط الوسط

فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم “اوباما” – محمود عبد المنعم “كهربا” – أحمد سيد “زيزو”.

الهجوم

خالد بوطيب.