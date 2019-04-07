القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى إعادة بث برنامج "الزمالك اليوم"

كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاحد، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، واستمرار تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، كما طالب بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بإلزام قناة المحور بدفع تعويض مادى وقدره 50 ألف جنية مصرى.

كما قضت المحكمة برفض دعوى قناة المحور، واستمرار تنفيذ قرار الأعلى للإعلام بتغريمها 50 ألف جنيه.

واختصمت الدعوى رقم 38408...