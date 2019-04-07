بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد خماسية صن داونز

كتب- محمد ابو علي - عمرو ثروت

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد، إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمس في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته في العاشرة صباح غدٍ الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على إستاد بتروسبورت.