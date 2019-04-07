تقرير.. 4 تحديات للزمالك أمام حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في التاسعة من مساء اليوم يخرج الزمالك لخوض مباراة جديدة ببطولة الكونفدرالية عندما يحل ضيفًا على فريق حسنية أغادير المغربي في المباراة المقرر لها على ملعب "أدرار" ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون الزمالك الباحث عن التتويج بالبطولة الإفريقية أمامه العديد من التحديات بعد تخطيه دور المجموعات خلال النسخة الحالية، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- تكرار نسخة 2016

يريد الزمالك إعادة سيناريو نسخة 2016 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عندما نجح الفريق الأبيض خلال هذه النسخة في تحقيق انتصارين خارج قواعده بالفوز على يونيون دوالا الكاميروني وإنيمبا النيجيري بنتيجة واحدة وهيّ (1-0).

خلال هذه النسخة من بطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك أن يحقق انتصارًا وحيدًا خارج ملعبه كان على حساب بترو أتيلتكو الأنجولي بالفوز بهدف دون رد.

وسيكون الزمالك عينه على تحقيق انتصار خارجي ثان بعد خمس مباريات حقق الفوز خلالها في مناسبة مقابل تعادلين وخسارتين.

- سجل رائع أمام الأندية المغربية

يسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه كريستيان جروس إلى مواصلة التفوق على الأندية المغربية، حيث سبق وأن تقابل الأبيض مع سبعة أندية من المغرب وهم: الوداد - الرجاء - الجيش الملكي - الفتح الرباطي - المغرب الفاسي - المكانسي - اتحاد طنجة.

الزمالك خلال مبارياته الـ15 حقق الفوز في تسع مناسبات مقابل أربع تعادلات وخسارتين أمام الجيش الملكي وأخيرًا من الوداد البيضاوي المغربي في إياب دور نصف النهائي من نسخة دوري أبطال إفريقيا 2016.

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- التصدي لأغادير

خلال النسخة الحالية من مسابقة الكونفدرالية خاض فريق حسنية أغادير ست مباريات على ملعبه وبين جماهيره حقق خلالها الفوز في خمس مناسبات مقابل تعادل وحيد كان أمام مواطنه الرجاء البيضاوي في دور المجموعات.

أغادير تفوق على كل من الحرس الوطني بطل النيجر (4-0) - جينيراسيون فوت (2-0) - جيما جيفار (4-0) - أوثو دويو (2- 1) - نهضة البركان (1-0).

- تحدي الغيابات

يدخل فريق الزمالك مباراة بطل المغرب مفتقدًا أكثر من عنصر أساسي يأتي من أبرزهم الثنائي التونسي فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد بداعي الإيقاف، بجانب محمود عبد المنعم "كهربا" وحازم إمام للإصابة.

وتحوم الشكوك أيضًا حول مشاركة مدافع الفريق محمود علاء إثر إصابته مع المنتخب المصري خلال مباراة نيجيريا الودية والتي أبعدته عن المشاركة في آخر مباراتين بالدوري أمام الأهلي وسموحة بالدوري الأمر الذي جعل محمد عبد الغني يشارك بدلا منه.

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