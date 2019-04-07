فضل يوضح.. تفاصيل قرعة أمم أفريقيا 2019.. وأسعار التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر، أن مراسم حفل القرعة ستكون "أنيقة"، والإبهار سوف يأتي من البساطة.

وتستضيف مصر فاعليات كأس أمم أفريقيا 2019 في الفترة بين 21 يونيو الى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وقال فضل في تصريحات لراديو "أون سبورت" "قرعة أمم أفريقيا ستكون يوم 12 إبريل بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، الحفل سوف يكون بسيطا وأنيقا، وبالتالي ستحدث عملية الإبهار".

وواصل "استقبال الضيوف من بداية الساعة الرابعة والنصف عصرا، ثم من الساعة السابعة تتم عملية تسكين الأماكن، ويبدأ الحفل في الساعة الثامنة".

وتابع "سيكون هناك مقدمة للحفل ثم ترحيب وكلمة لهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، ثم كلمة لأحمد أحمد رئيس الكاف، وكلمة لممثل الدولة".

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وأكمل "سيكون هناك بعض الفقرات الترفيهية، ثم مراسم القرعة وأخيرا العشاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو أكد حضوره، هو ضمن الشخصيات الهامة التي تم دعوتها، لكن بالطبع لن يكون له كلمة وفقا للبروتوكول".

وأضاف "تم دعوة العديد من نجوم القارة الأفريقية، هم نجوم عالميين بكل تأكيد، نمتلك القائمة الكاملة لمن أكد حضوره لمراسم حفل القرعة، وأيضا هناك بعض المسؤوليين الذين سيتواجدوا بالقرعة".

وصرح "من يوم 15 الى يوم 20 من شهر إبريل سيتم الإعلان عن طرح تذاكر البطولة أونلاين، هناك لوائح تحكم الحصة المقررة للكاف واللجنة المنظمة والرعاة".

واستمر "حددنا بالتأكيد تذاكر بعض المباريات، سيتم مراعاة كل الأمور فيما يخص الجمهور المصري، لن تكون ميزة أن يتم بيع التذاكر بأسعار مرتفعة، هناك رسائل نريد من أن تصل من خلال البطولة، سيتم مراعاة الجانب المادي في عملية الطرح".

واختتم "فيما يخص التميمة سوف يتم الإعلان عنها يوم 30 إبريل، بالطبع قد يكون هناك انتقادات بسبب التأخير أو عدم الرضا، نحن في النهاية نبحث عن أفضل الأمور الخاصة بالبطولة".