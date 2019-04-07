التشكيل المتوقع للزمالك.. جروس يُجري 5 تعديلات أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:



استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة حسنية أغادير المغربي.



ويلتقي الزمالك بنظيره حسنية أغادير في التاسعة مساء الأحد، في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية على ملعب أدرار.



ويشهد التشكيل المتوقع لنادي الزمالك عودة محمود علاء، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي الأهلي وسموحة بالدوري، كما يعوض محمود عبدالعزيز وإبراهيم حسن غياب فرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم "كهربا".



ويعود عبدالله جمعة لمركز الظهير الأيسر، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام سموحة بالدوري، كما يعود حمدي النقاز للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة، بدلاً من حازم إمام.

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ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمود جنش.



خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة.



خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن.



خط الهجوم: خالد بوطيب.