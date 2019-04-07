حكم برشلونة يكشف عن ما قاله كوستا له

كشف تقرير حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت في الدوري الإسباني، والذي تعرض فيها لاعب الـ”روخيبلانكوس” دييغو كوستا للطرد أن “المهاجم وجه له سباباً تضمن ألفاظا نابية بحق والدته”. وحصل اللاعب (ق28) على بطاقة حمراء مباشرة بعد نقاش اعترض فيه على قرار الحكم. وقال الحكم في تقريره إن اللاعب “بمجرد تعرضه للطرد قام بجذبي أكثر من مرة من ذراعي لمنعي من إشهار إنذارات لزميليه صاحبي القميصين رقم 24 و2”. يذكر أن جيرارد بيكيه حاول تهدئة اللاعب بعد الطرد ورافقه خارج أرض الملعب.

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