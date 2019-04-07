فالفيردي يتحدث عن توقعاته لمواجهة مانشستر يونايتد

أقر المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب انتصار فريقه المهم على أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة السبت في قمة الجولة الـ31 لليجا، بأن “النقاط الثلاث تعني الكثير” في الصراع على الدوري، إلا أنه شدد على أن اللقب لم يحسم بعد.

وأوضح فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب الكامب نو “إنه انتصار مهم، وثلاث نقاط تعني لنا الكثير، ولكن لا يمكنني قول المزيد. الجماهير تطمح وتحلم، اقتربنا خطوة أخرى من الفوز باللقب، ولكن تتبقى أمامنا 7 مباريات، 21 نقطة”.

ورفض فالفيردي الحديث حول البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها مهاجم الأتلتي دييغو كوستا، ولكنه اعترف في الوقت ذاته بأنه أثر بالطبع على أداء منافسهم.

وأشار “المباراة كانت تسير بنسق معين، وصلنا لمرمى المنافس، وصنعنا عدة فرص، والمواجهة كانت مفتوحة. إلا أن الطرد أوقف كل شيء. المباراة أصبحت مغلقة أكثر، ولم نستطع إيجاد النسق المناسب. كان علينا تسريع الأمور، والإرهاق نال من لاعبي أتلتيكو في الشوط الثاني”.

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وأثنى المدرب الباسكي على المباراة الكبيرة التي قدمها الحارس السلوفيني يان أوبلاك. الذي “أبقى على فريقه داخل المباراة”، مبرزاً أيضاً المجهود الكبير الذي بذله الأوروغوياني لويس سواريز، مفتتح باب التسجيل في الدقيقة 85، الذي وصفه بأنه “صداع في رأس أي منافس”.

ومع اتساع الفارق بين “البلاوغرانا” وملاحقه الأتلتي لـ11 نقطة، أكد فالفيردي أن هذا الأمر سيسمح لهم بإجراء بعض التغييرات في تشكيل الفريق خلال مواجهات الدوري المقبلة، من أجل خوض دوري الأبطال بحالة بدنية “منتعشة”.

وتحدث مدرب “البرسا” عن مواجهة الأربعاء المقبل أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي “التشامبيونز ليغ”، وقال في هذا الصدد: “المان يونايتد فريق قوي للغاية بدنيا، ويمكنه الحاق الضرر بنا. المباراة بمثابة كلاسيكو في الكرة الأوروبية”.